Aldana llega al CNA y espera cita en la Embajada de EEUU para pedir intercepción en conteo de actas

Tegucigalpa – El alcalde capitalino, Jorge Aldana llegó este miércoles a las oficinas del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para pedir intercepción en el conteo de acta electoral al tiempo que reiteró que de la alcaldía no lo sacan sino es con votos.

– “De allí no me sacan si es con votos, que nos maten si quieren, estamos dispuestos a morir por la verdad”, declaró.

“Estoy llevando la información donde me toque llevarla. Ya pedí cita en la embajada de Estados Unidos, estoy esperando que me reciban. Sólo pedimos que nos cuenten las actas y nos cuenten los votos”, insistió.

Aldana, a quien el alcalde electo Juan Diego Zelaya le envió la solicitud formal de comenzar la transición administrativa de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) dijo que no ha recibido petición, aunque reiteró que de la alcaldía no lo sacan sino es con votos.

“Ese resultado que está publicado en el CNE (Consejo Nacional Electoral), es cierto, pero es manipulado también”, afirmó.

Comentó que la lucha que sostiene es para darle decencia, moralidad y honestidad a la política, no permitir que la porquería se adueñe de esta herramienta y genere que la gente no vote en los procesos electorales.

¿Aceptan una declaratoria a falta de 100 mil votos por contar? ¿Aceptarían una declaratoria por 0.2 % de diferencia?, se preguntó el alcalde capitalino.

Señaló que su proceso está en manos del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que debe tomar una decisión con la información del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las actas que le entregó.

El alcalde capitalino aseguró que ha entregado la información de las actas que posee al Arzobispado de Tegucigalpa, Confraternidad Evangélica, Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y diversos analistas.

Reafirmó que a nadie le guste que le roben y que si demuestran que perdió en las elecciones generales, agarrará sus pertenencias.

Aldana expresó que confía que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) resuelva a su favor el recurso de apelación que presentó para que se cuenten 435 actas que quedaron pendientes en la cerrada disputa con el nacionalista Juan Diego Zelaya, que es de apenas 888 votos. VC