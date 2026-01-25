Aldana deja hoy la alcaldía y dice: “espero el 3 de febrero a los magistrados se les apiade el corazón”

Tegucigalpa – El exalcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, reiteró en las últimas horas que ha presentado todos los recursos de apelación e impugnación en el marco de su situación electoral contra Juan Diego Zelaya.

– Anunció que mantendrá su lucha hasta que se cuenten las 435 actas.

“Hemos mostrado a la sociedad durante estos 60 días las actas, hemos mostrado el sistema, los periodistas nos han permitido dar la información real, publicamos las actas, las pusimos en un mural, solo nos faltó irnos de rodillas a la Basílica de Suyapa”, expresó.

Además, Aldana argumentó que espera que el 3 de febrero, día en que se conmemora el hallazgo de la Virgen de Suyapa, sea un momento que “ablande” el corazón de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para declarar a favor de su solicitud para un conteo de las actas faltantes.

“Que bueno que el 3 de febrero es un buen día para hacer esa promesa, a ver si los magistrados se les apiada el corazón y lo limpian de tanta presión política, quiere ganas en este país, es lamentable”, argumentó.

Esta mañana el alcalde electo Juan Diego Zelaya toma posesión de su cargo acompañado del presidente electo Nasry Asfura, designados presidenciales, diputados del Congreso Nacional, Fuerzas Armadas, cuerpo diplomático e invitados especiales como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), y sociedad civil.

Este 25 de enero toman posesión los 298 alcaldes que resultaron electos en el proceso electoral general del pasado 30 de noviembre. IR