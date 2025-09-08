Aldana a pobladores de Villa Campesina y sectores aledaños les dice que el abandono llegó a su fin

Tegucigalpa – A sólo 84 días para el desarrollo de las elecciones generales en Honduras, las comunidades de Villa Campesina y sectores aledaños el alcalde capitalino Jorge Aldana, quien aspira a un segundo mandato, logró el apoyo de varios integrantes de estas comunidades.

Aldana y candidatos a diputados por Francisco Morazán del oficialista partido Libre se reunieron este día con pobladores del Territorio 5, quienes respaldaron la candidatura de Aldana.

En la reunión se anunció que más exdirigentes políticos de los partidos Nacional y Liberal se sumaron a las filas de Libre y respaldan la candidatura de Aldana.

¨Unidos somos invencibles. La fuerza política del partido Libre, organizada en cada colonia de este territorio, la suma de los esfuerzos de los hermanos liberales y nacionalistas a este esfuerzo aquí la victoria está escrita con el trabajo de cada uno de nosotros, así se construye Patria¨, afirmó Aldana.

Añadió que tiene la capacidad de amar a todos, sin mirar colores políticos, para poder seguir construyendo el cambio que necesita la capital.

“El abandono de años y años ha llegado a su final”, les afirmó Aldana a los habitantes de Villa Campesina, La Leona, El Bosque, Sagastume, entre otros sectores que se concentran en el Territorio 5 de la capital. PD