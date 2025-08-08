Alcaraz y Davidovich jugarán la Copa Davis contra Dinamarca en Marbella en septiembre

Madrid – Los jugadores Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich jugarán con España la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis frente a Dinamarca prevista los días 13 y 14 de septiembre en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella (Málaga) sobre tierra batida.

El seleccionador nacional, David Ferrer, también ha convocado a Pedro Martínez y Marcel Granollers y tiene pendiente nombrar a un quinto jugador para completar el equipo que buscará ante los daneses el pase a la final a ocho que se celebrará en Bolonia (Italia) en noviembre, informa la Real Federación Española de Tenis (RFET) en un comunicado.

Otra novedad es la incorporación del campeón olímpico de dobles Marc López al equipo técnico que se desplazará a Marbella para ayudar a preparar el partido de parejas.

Alcaraz y Davidovich no participaron en la eliminatoria previa contra Suiza disputada en febrero en territorio helvético, como tampoco Granollers.

Ferrer contó en esa cita para el encuentro de dobles con Jaume Munar y Martínez, quien también disputó el individual al igual que Roberto Carballés.

El capitán valoró la presencia de Alcaraz, dos del mundo, y de Davidovich, 18 en la lista de la ATP: «Estoy muy contento por el compromiso que han adquirido los jugadores y por la ilusión que tiene el equipo de poder pasar la eliminatoria contra Dinamarca, que ya sabemos que va a ser un rival duro con Holger Rune, pero vamos a afrontarlo de la mejor manera”.

De Alcaraz, recordó que viene de ganar en Roland Garros y ser finalista en Wimbledon y de Davidovich, que «está siendo muy regular». «Estoy muy ilusionado de que puedan estar con nosotros», incidió el seleccionador en las declaraciones distribuidas por la RFET.

Ferrer barruntó que será una eliminatoria complicada, aunque apuntó que la primera jornada, en la que se jugarán los dos primeros partidos individuales, marcará una tendencia.

«Si salimos 2-0 o 1-1 y ver cómo lo podemos afrontar para ver quién puede jugar el dobles. Tanto Carlos como Alejandro son piezas claves para ganar estos dos partidos», analizó el extenista.

Tras los dos primeros encuentros a partir de las 12.30 horas, el enfrentamiento se reanudará el domingo 14 a las 11:30 horas con el partido de dobles, seguido de los dos últimos individuales.

España volverá a jugar una eliminatoria de Copa Davis sobre tierra después de tres años sin pisar su superficie en la que mejor se sienten sus jugadores. «Obviamente, Rune también se desenvuelve muy bien en tierra batida pero el apoyo del público es fundamental y eso, en el fondo, nos beneficia», añadió.

Dinamarca, cuyo segundo jugador de referencia es Elmer Møller, eliminó en el primer tramo de la competición a Serbia, quien no contó con Novak Djokovic por lesión.

A la vista de su victoria ante Serbia y de la calidad de sus jugadores, Ferrer insistió en que el equipo danés será un duro rival, por lo que mostró su «máximo respeto».

En la presente edición de la Copa Davis, se ha recuperado el formato clásico, con eliminatorias en casa o fuera antes de la final de Bolonia.

España, que en las últimas ediciones disfrutó de una invitación de la Federación Internacional para disputar la fase final al ejercer de anfitriona, disputó ante Suiza una fase previa por primera vez en tres temporadas, cuando se impuso a Rumanía también en Marbella. EFE

