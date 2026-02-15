Alcaraz vuelve a la acción

Redacción deportes– Dos semanas después de levantar por priemra vez en su carrera el título del Abierto de Australia y erigirse en el jugador masculino más joven en lograr el Grand slam, Carlos Alcaraz, número uno del mundo, vuelve a la acción, en el torneo de Doha, que arranca este lunes.

El murciano, sin embargo, saltará a la pista el martes, ante el francés Arthur Rinderknech, después de un tiempo de descanso en El Palmar, de bajarse del torneo de Róterdam, que ganó el pasado año y que inicialmente figuraba en su calendario, para afrontar, con más energías, este evento de categoría 500, en el que coincide con el italiano Jannik Sinner.

Otro cara a cara entre Alcaraz y Sinner, los dos primeros del mundo, cada uno por un lado del cuadro del torneo, con distinto recorrido. El serbio Novak Djokovic, campeón del evento en el 2016 y 2017, tenía previsto jugarlo también, pero, tras perder la final del primer Grand Slam del curso, prefirió renunciar a esta semana de competición. El balcánico, de 38 años, quiere centrarse en los torneos mayores. En los Masters 1000 y en los Grand Slam.

El español, de 22 años, que hizo una escala en Bareín, donde compartió experiencias con los pilotos Fernando Alonso y Carlos Sainz, de pruebas previas a la temporada de Fórmula Uno, llegó hace unas horas a Doha e inició las sesiones preparatorias. Tomó contacto con la pista catarí el murciano, que antes había vuelto a los entrenamientos en El Palmar.

Ahora entra de lleno en competición otra vez, acompañado de su entrenador Samu López y su hermano Álvaro como cabezas visibles de la expedición que completan el fisioterapeuta, el preparador físico y el agente Albert Molina.

En medio del ruido generado estos días, del debate creado sobre la comparación entre Alcaraz y Sinner y el legendario Big Three, del que aún permanece vigente Djokovic, la pista vuelve a mandar desde el lunes, cuando se levanta el telón en Doha.

Alcaraz iniciará su recorrido por el cuadro desde el martes, en la segunda ronda, como primer cabeza de serie. Su primer adversario en la carrera hacia el título y en los cálculos por la pelea con Sinner por el número uno es Rinderknech, de 30 años, e instalado en el puesto 28 del ránking ATP. La repercusión respecto al galo creció en el pasado Masters 1000 de Shangai cuando perdió la final con su primo, el monegasco Valentin Vacherot, revelación de ese torneo y campeón.

No tiene trofeo alguno en su vitrina el francés, que, además de la final de Shanghai, disputó la de Adelaida en el 2022. Ambas sin éxito.

Cuatro veces ha jugado Alcaraz con el francés. Todas con triunfo. Dos en el Abierto de Estados Unidos, en el 2021 y 2025 y otras tantas en Queens, Londres, sobre hierba, en el 2023 y el 2025. En el panorama del murciano asoma por Doha, después de Rinderknech, el también galo Valentin Royer, el ruso Karen Khachanov, el español Jaume Munar o el húngaro Marton Fucsovics, y, en unas potenciales semifinales, los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev o el griego Stefanos Tsitsipas.

Sinner, con el que no coincidiría hasta la final, jugará el primer partido contra el checo Tomas Machac, al que seguirían el australiano Alexei Popyrin y después el también checo Jakub Mensik o el chino Zhizhen Zhang, con el tercer favorito, el kazajo Alexander Bublik, semifinalista en Róterdam, el francés Arthur Fils o el checo Jiri Lehecka en semifinales.

Será la vuelta a la competición también del jugador de San Cándido tras su caída en semifinales del Abierto de Australia con el serbio Novak Djokovic. Aparentemente su camino es más complicado, pero asume la temporada como un nuevo desafío, con la recuperación del número uno como objetivo a corto plazo.

El italiano, que perdió puntos en Australia, donde había ganado en los dos últimos años, en el 2024 y 2025, tiene ante sí un buen panorama hasta el torneo de Roma. Estuvo tres meses sin jugar el pasado curso, suspendido por dopaje. Todo lo que haga hasta entonces supondrá elevar su cuenta de puntos. Alcaraz tiene una ventaja de 2850.

En dos ocasiones Sinner se ha medido con Machac, 31 del ránking ATP con 25 años, y en ambas ganó el italiano, las dos en el 2024, en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami y en el Masters 1000 de Shanghai. No ha cedido set alguno con el centroeurpeo.

Otros de los principales reclamos en el cartel del torneo de Doha son el kazajo Alexander Bublik, arrollado en Róterdam por Felix Auger Aliassime, en semifinales, que espera a un adversario de la fase previa y que en su camino, asoma el francés Arthur Fils en segunda. El galo pretende su puesta a punto tras la lesión en la espalda.

Entre los participantes forman parte del top 20 del ránking, además del vigente campeón, el ruso Andrey Rublev, dos veces triunfador, el checo Jakub Mensik, finalista del 2024 o el ruso Khachanov.

Las tres últimas ediciones han tenido campeones rusos. Además de Rublev en el pasado curso, Khachanov levantó el trofeo en 2024 y Daniil Medvedev en 2023. El último español en ganar en Doha fue Roberto Bautista, en el 2022, y también en el 2019. David Ferrer lo conquistó en 2015 y Rafael Nadal en 2014. EFE/ir