Alcaraz vuelve a entrenarse un mes y medio después, y golpeando la bola con la izquierda

Murcia (España).– El tenista español Carlos Alcaraz ha vuelto a entrenarse en la pista cubierta que la Carlos Alcaraz Academy tiene en Murcia (sureste de España), donde se ejercitó con una férula protectora para la muñeca derecha en la que arrastra una lesión desde hace un mes y medio.

Alcaraz, de 23 años, disputó su último encuentro en el circuito ATP el 14 de abril cuando venció por 6-4 y 6-2 al finlandés Otto Virtanen en la primera ronda del Trofeo Conde de Godó, en Barcelona.

El de El Palmar, tal y como se aprecia en un vídeo difundido en su cuenta de la red social Instagram, volvió a pisar la pista casi 50 días después de lesionarse en Barcelona; en la imagen se le ve empuñando la raqueta con la mano izquierda y golpeando la bola con su zurda para no forzar la derecha que tiene dañada.

La lesión, que no le impidió terminar el encuentro de Barcelona y ganarlo, sí que le dejó sin jugar los Masters 1000 de Madrid y Roma, ya celebrados, así como ausentarse en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, actualmente en disputa.

El número 2 del ‘ranking’ mundial -aparece por detrás del italiano Jannik Sinner- ya anunció que también se perderá el ATP 500 de Queen’s y Wimbledon, tercer ‘grande’ del año. EFE