Alcaraz: «Tengo que enfrentarme a las dificultades, no evitarlas»

Redacción deportes.- Carlos Alcaraz, ganador del Masters 1.000 de Montecarlo, destacó el cambio de mentalidad que ha protagonizado tras su prematura eliminación en Miami que le ha llevado a relativizar algunas situaciones y a disfrutar del juego.

«Este ha sido el primer torneo de tierra en la temporada y sabía que iba a ser difícil, pero aún así tenía que seguir siendo positivo. Tengo que enfrentarme a las dificultades y no evitarlas. En los partidos tienes que enfrentarte a ello y no preocuparte ni tener miedo. Cuando te das cuenta y las aceptas, es cuando vas en el buen camino», subrayó el español.

Entre esas situaciones, ya no mira en exceso la situación del ránking, en el que ha recuperado el número dos. «Una cosa que he aprendido es a no pensar más allá de lo que pase en la pista. Disfrutar. Ya no pienso en el ránking. No es mi prioridad. Veremos qué pasa hasta Roland Garros. La gente nos querrá a Jannik Sinner y a mí en la final, seguramente», apuntó Alcaraz.

«No siento que tuviera algo que demostrar. Cuando no ganas o la gente te pone las expectativas muy altas y no ganas partidos, hay charlas. No tengo que hacer caso a eso, solo centrarme en mí mismo. Estoy muy contento de haber podido concentrarme en cosas importantes», indicó.

Sobre la final de Montecarlo, Alcaraz reconoció que intentó controlar las situaciones y que en algunos momentos Lorenzo Musetti fue mejor.

«En el partido se trataba de ver quién podía controlar los nervios mejor porque había mucha presión. Musetti jugaba su primera final de un Masters 1.000 era un gran momento para él, pero para mí también porque ha sido un mes complicado para mí. Él lo ha hecho bastante bien, mejor que yo. Tácticamente no he jugado bien. Cometía muchos errores y tuve que cambiar la situación», apuntó.

«Cambié tácticamente y alargué los puntos e intenté no cometer tantos errores y recuperar el buen ritmo. Me salió bien. El inicio del segundo set me ayudó y después, a mitad del segundo set llegó su lesión. Lo siento por él pero estoy seguro que volverá a estas rondas más veces», dijo el español, campeón de cuatro títulos del Grand Slam.

«Queda tiempo por delante y la gente tiene muchas expectativas en que tenga una buena temporada en tierra. Quieren que gane todos los torneos y será difícil gestionarlo», dijo.

«Una cosa que he aprendido en este mes es que tengo que pensar en mi, en mi gente, mi equipo, familia, amigos sin importar lo que pase en la pista. Gane o pierda. Y tengo que estar orgulloso de lo que he hecho. Intentaré que sea así en los siguientes torneos», añadió Carlos Alcaraz. EFE/ir