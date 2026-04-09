Alcaraz sufre para llegar a cuartos de final

Redacción deportes.– Carlos Alcaraz sufrió para alargar su racha en tierra y el Masters 1000 de Montecarlo, donde es campeón, llevado al límite por el argentino Tomás Martín Etcheverry que puso contra las cuerdas al primer favorito que necesitó los tres sets (6-1, 4-6 y 6-3) y dos horas y veintrés minutos de partido para alargar la defensa del titulo y mantener el pulso con el italiano JAnnik Sinner por el número uno del mundo.

Alcaraz, que arrancó como un tiro y se atascó, víctima de sus numerosos errores no forzados, especialmente con el revés, a partir del segundo set, tuvo que mantener la paciencia y asumir el intercambio de golpes con un jugador batallador, aferrado a la pista que nunca hasta ahora había llegado al tercer tramo del evento monegasco.

Carlos Alcaraz, que jugará en cuartos con el kazajo Alexander Bublik, vencedor del duelo frente el checo Jiri Lehecka por 6-2 y 7-5, mantienen recorridos paralelos por el primer Masters 1000 sobre tierra. Ambos arrollaron en la ronda anterior, ganaron con autoridad. Pero los dos sufrieron este jueves, en octavos. El transalpino se dejó una manga contra el checo Tomas Machac y también el español, frente Etcheverry, un jugador que exprime todas sus virtudes en arcilla.

Por segundo año seguido Alcaraz está entre los ocho mejores del torneo. El español de 22 años nunca había jugado contra el sudamericano y sufrió más de lo esperado. El ganador de siete Grand Slam, que acumula un récord de 36 victorias y solo dos derrotas en tierra batida desde Roland Garros 2024, se convirtió en el tercer jugador de la historia en alcanzar al menos veinte cuartos de final de un Masters 1000 antes de cumplir 23 años, después de Nadal (31) y Djokovic (24).

El jugador de El Palmar, que Alcaraz cumple esta semana su semana 66 como número 1 del mundo, igualando a Sinner, tuvo una puesta en escena fulgurante, ganó los ocho primeros puntos sin dar opción al argentino. Cerró la manga en poco más de veinte minutos pero la historia cambió a continuación.

Alcaraz se topó con la mejoría de Etcheverry que mantuvo el tipo en los dos primeros parciales y creció. Logró romper dos veces seguidas, por primera vez en el partido, el saque de su rival y se puso con una ventaja de 4-1. No encontró soluciones a sus errores no forzados, sobre todo con el revés, del español que fue contracorriente. Logró un break pero su rival resistió y se apuntó el segundo parcial. Se vio cerca del mayor triunfo de su carrera.

«Es un jugador muy difícil sobre todo en tierra. Es un luchador. Tengo mucho respeto por él por lo que está hbaciendo en el circuito. Impresionante. Estoy muy feliz de verle subir posiciones. Era la pruimera vez que nos encontrábamos en el circuito», dijo de su rival Alcaraz.

«Todo cambió en el segundo set porque cogió más confianza y a jugar más intenso. No pude dominar aunque el final recuperé la iniciativa», añadió el español que puede perder el número uno del mundo si Sinner gana el torneo.

La séptima victoria seguida en Montecarlo, tras ganar el título el año pasado, que se unió a su decimoquinta victoria seguida en tierra, tras los triunfos del pasado año en los Masters 1000 de Roma y Roland Garros, se aclaró en el tercero donde logró una ventaja de 3-0 que consiguió mantener hasta el final.

En cuartos se medirá a Bublik con el que nunca se ha enfrentado.EFE/ir