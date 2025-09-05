Alcaraz le cobra la revancha a Djokovic

Nueva York – Carlos Alcaraz se clasificó este viernes para su segunda final del Abierto de Estados Unidos al derrotar en semifinales al serbio Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4) y 6-2, en la revancha por el oro olímpico que el español había invocado.

Alcaraz espera ahora rival para la final del domingo, que saldrá de las semifinales entre el italiano Jannik Sinner y el canadiense Félix Auger-Aliassime. Con Nueva York, el murciano ha llegado a la final en los últimos ocho torneos en los que ha competido.

Djokovic, por su lado, vio como se le escapaba de las manos una de las últimas oportunidades que, a sus 38 años, tendrá para ganar su anhelado ‘Grand Slam’ número 25, que le convertiría en el tenista con más ‘grandes’ de la historia.

Este año llegó a las semifinales de Melbourne, París, Londres y ahora Nueva York, pero cayó en todas, sin ganar un solo set.

Djokovic acepta su destino

Djokovic entregó el primer juego del partido, un mal augurio para el serbio, que sufrió en ese tramo inicial. Alcaraz, por su parte, jugó con los nervios a flor de piel, peor en el saque y con más errores no forzados.

Volea a la red, dejada corta, otra dejada a la red, derecha a las nubes… Los errores del murciano no le penalizaron en ese primer set, que se llevó 6-4 gracias a ese ‘break’, pero metieron poco a poco a Djokovic en el partido.

El serbio impuso un partido de saques y puntos cortos, intentando evitar los intercambios que le penalizaran físicamente. Alcaraz le hizo correr menos de lo que hubiese necesitado.

Djokovic quebró en el segundo set para el 3-0. Fue solo el segundo ‘break’ encajado por Alcaraz en todo el torneo, después del que en tercera ronda provocó el italoargentino Luciano Darderi.

La frustración fue haciendo mella en Alcaraz por la acumulación de errores. El murciano comenzó a discutir con Juan Carlos Ferrero en busca de soluciones. No tardó demasiado en recuperar el servicio quebrado y subió la efectividad con el saque.

Así se llegó al ‘tie-break’. París 2024 en la retina. Alcaraz se hizo con el primer punto al resto y puso a Djokovic a remar contra corriente durante todo el desempate, en vano. Se lo apuntó Alcaraz. La revancha se iba cocinando.

El serbio, que necesitó al masajista entre el segundo y tercer set, regresó a la pista con otra actitud tras perder ese ‘tie-break’, mentalmente derrotado. Entregó un ‘break’ con dos dobles faltas para el 3-1 de Alcaraz.

Djokovic ya no creía en la victoria. Había aceptado su destino.

Alcaraz se llevó el partido minutos más tarde, de nuevo al resto, cerrando el set por 6-2.

«Es una sensación increíble»

«Una vez más, llegar a la final del Abierto de Estados Unidos se siente, honestamente, increíble. Significa mucho para mí», dijo Alcaraz en sus primeras palabras, a pie de pista, después de sellar su clasificación.

«Creo que no fue, digamos, mi mejor nivel del torneo, pero mantuve un buen nivel desde el inicio hasta el último punto. Hoy fue realmente importante estar ahí, intentando jugar un partido muy físico, y creo que lo logré», añadió.

Fue la primera vez que Alcaraz logró vencer a Djokovic sobre pista rápida; las tres anteriores habían sido para el serbio. Además, con esta victoria, Alcaraz acortó la distancia en el historial entre ambos, que sigue dominando Djokovic por 5-4.

En este 2025, Alcaraz acumula más victorias que cualquier otro tenista, con un registro de 60-6 (23-2 en ‘Grand Slam’), y ha levantado más títulos que nadie, seis en total: Roland Garros, Roma, Montecarlo, Cincinnati, Rotterdam y Queen’s.

El domingo, Alcaraz buscará no solo el sexto ‘Grand Slam’ de su carrera, sino también el asalto al número uno del ranking mundial. Si Sinner alcanza la final, el campeón del torneo saldrá de Nueva York como el mejor del mundo. EFE