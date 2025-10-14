Alcaraz juega en 11 países este año y suma más de 90.000 kilómetros volando por el mundo

Murcia (España) – El español Carlos Alcaraz lleva más de 90,000 kilómetros hechos en avión este año para tomar parte en torneos y exhibiciones como la que le ha llevado este martes a Aradia Saudí, undécimo país en el que juega en la presente temporada atendiendo sus compromisos de un calendario tan cargado como el del circuito ATP.

El joven tenista murciano, de 22 años y número 1 del mundo, disputará en Riad, la capital saudí, el Six Kings Slam, un evento sin puntos en juego pero que otorgará un millón y medio a cada uno de los seis participantes sólo por asistir y que tiene reservado un premio de más de cinco millones para el campeón. El pupilo de Juan Carlos Ferrero y Samuel López, al ser cabeza de serie, disputará directamente las semifinales el jueves, ante el ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Taylor Fritz.

Esta cita la encarará el de El Palmar tras haber disputado ya 14 campeonatos en el cuadro individual en la presente campaña, más la Copa Laver por equipos en representación de Europa, e igualmente participó en el torneo de dobles del Abierto de Estados Unidos, que afrontó más bien como una exhibición más, formando pareja con la británica Emma Raducanu.

Se da la circunstancia de que Alcaraz, ganador de ocho títulos en este 2025, llegó lejos en la mayoría de sus comparecencias -un total de diez finales disputadas desde enero-, y por eso acumula 74 encuentros en el cuadro individual -67 victorias y 7 derrotas en competición- y dos más de dobles -ambos ganados-. Y eso a pesar de haber parado tras sufrir molestias tras jugar en Barcelona y en Tokio e igualmente después de la final de Wimbledon por descanso. Eso le hizo ausentarse de los Masters 1.000 de Madrid, Toronto y Shanghai y también renunciar a la eliminatoria de la Copa Davis España-Dinamarca, en Marbella.

Alcaraz está más que habituado a moverse por el mundo en avión y, en este 2025, viajó a cuatro continentes siendo el vuelo más largo el realizado a Australia, de unos 18.000 kilómetros, pero también se desplazó, hasta la fecha, dos veces a Estados Unidos, una a Catar, otra a Tokio y la de ahora a Arabia Saudí.

En Europa jugó en Países, Bajos, Mónaco, Italia, Francia y Gran Bretaña y en España sólo en Barcelona.

Tras el Six Kings Slam todavía le quedará jugar en París, donde disputará para el Masters 1.000 que se celebra en la capital francesa y cerrará el año en Italia compitiendo en las Nitto ATP Finals en Turín y la Final a Ocho de la Copa Davis con España en Bolonia.

El año lo rematará, antes del descanso navideño, con la exhibición en la que intervendrá en Miami el 8 de diciembre. Allí se enfrentará al brasileño Joao Fonseca. EFE