Alcaraz: «Ha sido un gran viaje, desde el primer día hasta el último»

París.– «Ha sido un gran viaje, desde el primer día hasta el último», afirmó el tenista español Carlos Alcaraz tras vencer este domingo en el torneo de Roland Garros.

En su primera declaración al recibir el trofeo, Alcaraz agradeció el respaldo del público de la pista central de Roland Garros. «Habéis hecho este torneo realmente excepcional para mí y os lo agradezco», aseguró.

«Solo tienes 21 años y ya eres una leyenda», le dijo Zverev al recibir el trofeo de finalista.

Alcaraz recordó las dificultades que tuvo para disputar el torneo, al que llegó sin apenas haber competido en tierra batida por una lesión en el brazo.

«Mi equipo ha hecho un trabajo increíble, en el último mes hemos peleado contra la lesión, en Madrid no estuve cómodo, las semanas siguientes tenía muchas dudas. Al llegar aquí no había pasado muchas horas en la pista, tengo la suerte de teneros en mi lado», señaló.

«Cada uno en mi equipo da el máximo para ayudarme a progresar como jugador y como persona. Os lo agradezco. Les llamo equipo pero son en realidad una familia», dijo.

Alcaraz también tuvo palabras para su familia, buena parte de la cual había acudido a presenciar la final.

«Tengo la suerte de tener a parte de mi familia aquí, a mis hermanos, mis padres, mi abuelo. Para mí es formidable teneros aquí. Hay momentos en el torneo que no estabais pero sabía que desde la distancia me apoyabais», dijo.

«Cuando era joven miraba este torneo en la tele y soñaba con levantarlo algún día delante de vosotros», agregó.

Posteriormente, en declaraciones a las televisiones con derechos, el jugador afirmó que ganar Roland Garros es «un sueño hecho realidad».

«Cuando llegaba del colegio iba a ver la televisión para ver este torneo. Veía a Rafa, mi ídolo, ganar y soñaba ser un día yo quien lo ganara. Para nosotros es algo muy especial, para los jugadores y para toda la población. Este torneo suscita emociones particulares. Todo español quiere que se escuche el himno en esta pista. Ganar el título es especial y lo es para todos los españoles», dijo.

Alcaraz tuvo un recuerdo especial para Nadal: «Ha ganado 14 veces aquí y solo ha perdido cuatro partidos desde 2005. Es algo increíble. Poder poner mi nombre en esa misma lista donde los españoles han ganado tantas veces es un orgullo. Suceder a Rafa (que ganó hace dos años) es un honor».

El tenista analizó el partido, reconoció que sufrió altibajos pero se mostró feliz por haber sabido mantener la entereza mental.

«En el cuarto set he empezado a jugar un gran tenis. Ponerme 4-0 me ha ayudado a estar más relajado y físicamente no ha sido tan exigente ye eso me ha permitido afrontar el quinto set de la mejor manera posible», aseguró.

«Un quinto set de un Grand Slam no es momento para estar cansado, ha que darlo todo dentro, dejarse la piel, correr de un lado para otro. He salvado muchas bolas de rotura», señaló.

«En algunos momentos me he sentido más bajo mentalmente, he tenido que batallar con los calambres y eso ha sido complicado. Pero estoy orgulloso de haber sabido aguantar mentalmente y de haber superado esos problemas», agregó.

Alcaraz se refirió al lema que le dijo su abuelo, «las tres ‘ces'», cerebro, corazón y cojones» y dijo que lo lleva «tatuado en la muñeca para poder mirarlo en cada servicio»: «Siempre lo tengo presente, él está en casa animándome, me parece increíble que siga viendo mis partidos». EFE/ir