Alcaraz gana el premio Stefan Edberg a la deportividad 2025

Madrid- El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, ha sido premiado por sus compañeros como el ganador del Premio Stefan Edberg a la Deportividad 2025 que destaca el comportamiento ejemplar del jugador dentro y fuera de la pista.

El murciano recibe esta distinción por segunda vez en su carrera. Ya lo hizo en el 2023 y ahora vuelve a ser reconocido por su deportividad en una temporada que culminó como número uno del mundo con ocho torneos ganados, entre ellos dos del Grand Slam.

Uno de los gestos deportivos más relevantes del español este curso fue en Roland Garros cuando concedió un punto al estadounidense Ben Shelton, en el duelo de cuarta ronda. El murciano llegó a conectar una volea que pareció correcto y que cayó de su lado. Sin embargo, el ganador de seis grandes reconoció ante el juez de silla haber soltado la raqueta y que la bola contactó con ella cuando no la tenía sujeta por su mano. Según la normativa, el punto era para su rival.

El canadiense Felix Auger Aliassime y el búlgaro Grigor Dimitrov y el noruego Casper Ruud también estaban nominados a este premio que reconoce el juego limpio mediante votación de la Asociación de periodistas de tenis (ITWA) junto a los votos de un grupo de veintinueve jugadores que alcanzaron alguna vez el número uno del mundo.

Edberg ganó este premio en cinco ocasiones y dio nombre al galardón desde 1996. Desde 2004 al 2021 Roger Federer y Rafael Nadal se repartieron esta distinción. El suizo lo ganó en trece y el español en cinco. EFE