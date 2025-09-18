Alcaraz estrena el número uno liderando a Europa en la Copa Laver

Washington- Carlos Alcaraz estrenará su condición de número uno del mundo en la Copa Laver, torneo inspirado en la Ryder Cup de golf e impulsado por Roger Federer, que enfrenta a Europa y al resto del mundo y arranca mañana en San Francisco (California).

El murciano no compite desde su conquista del Abierto de Estados Unidos hace casi dos semanas, cuando superó en la final a su gran rival, el italiano Jannik Sinner. En Nueva York, Alcaraz se apuntó su sexto ‘grande’ y asaltó el número uno del ranking ATP.

En las horas previas al inicio del torneo, se pudo ver a Alcaraz jugando al golf con Federer y también visitando el presidio de Alcatraz, en la bahía de San Francisco.

«Bienvenido a la Copa Laver, Carlos. Buen trabajo en el campo de golf. Espero que hayas traído tus raquetas de tenis», afirmó el suizo en una publicación en redes sociales.

Esta será la segunda participación de Alcaraz en la Copa Laver. En la pasada edición, disputada en Berlín en 2024, fue decisivo para Europa al sellar el título en el último partido con su triunfo frente al estadounidense Taylor Fritz.

Acompañarán al murciano en el equipo europeo el alemán Alexander Zverev (número 3 del mundo), el danés Holger Rune (n.11), el noruego Casper Ruud (n.12), el checo Jakub Mensik (n.17) y el italiano Flavio Cobolli (n.25).

«Es raro. Hace una semana éramos rivales y ahora somos compañeros de equipo. Pero me encanta. Me encanta la energía, el ambiente. Estamos todos juntos con un mismo objetivo: llevar la Copa a Europa. No me lo podía perder este año», dijo Alcaraz en declaraciones distribuidas por el torneo.

Zverev es considerado el talismán del equipo: ha estado presente en las cinco conquistas europeas y su ausencia coincidió con las ediciones en las que se impuso el resto del mundo. El capitán del equipo Europa será Yannick Noah, último campeón francés de Roland Garros, en 1983.

Fritz y De Miñaur lideran al equipo mundial

El combinado rival, capitaneado por el estadounidense Andre Agassi —ganador de ocho ‘grandes’-, llega condicionado por varias bajas entre los jugadores locales.

Contará con el estadounidense Taylor Fritz (n.6) y el australiano Alex de Miñaur (n.8) como principales figuras, junto al argentino Francisco Cerúndolo (n.21), el brasileño Joao Fonseca (n.42) y los también estadounidenses Alex Michelsen (n.32) y Reilly Opelka (n.62).

De Miñaur entró en lugar de Frances Tiafoe, mientras que Michelsen y Opelka sustituyen a Ben Shelton y Tommy Paul.

San Francisco toma el relevo de Berlín como sede del torneo, que regresa a Estados Unidos por primera vez desde Boston 2021. El Chase Center, hogar de los Golden State Warriors de la NBA, se transformará en pista de tenis para albergar la competición.

El formato prevé cuatro partidos por jornada —tres individuales y uno de dobles— entre viernes y domingo. Los encuentros del viernes valen un punto, los del sábado dos y los del domingo tres. El primer equipo en alcanzar 13 puntos se lleva el título.

Europa domina el palmarés con cinco de las siete ediciones disputadas, aunque el resto del mundo se ha llevado dos de los últimos tres trofeos. EFE/ir