Alcaraz conquista el Abierto de Australia y completa el Grand Slam

Redacción deportes – Carlos Alcaraz logró el título del Abierto de Australia tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, y se convirtió, con 22 años y 272 días, en el primero en lograr los cuatro títulos del Grand Slam.

El español, que tardó tres horas y cuatro minutos en superar al balcánico, el más precoz en triunfar también en Melbourne y en acumular siete títulos grandes, añade éste éxito a los dos que tenía en Wimbledon, en Roland Garros y en el Abierto de Estados Unidos, siete ahora en total.

El jugador murciano, además, consolida su condición de número uno del mundo mientras que Djokovic, que no pudo obtener su vigésimo quinto grand Slam, asciende al tres del ránking.

Alcaraz adelanta a Borg y a Sinner

Alcaraz, con el triunfo en Australia se erigió en el más joven de la Era Abierta en ganar 7 títulos de Grand Slam individuales masculinos, por delante de Bjorn Borg, quien ganó su séptimo título de Grand Slam en Roland Garros de 1979 con 23 años y 4 días.

El murciano ha ya ganado siete de las ocho finales de Grand Slam que ha disputado. Ganó las primeras 5 finales de Grand Slam que disputó antes de caer ante Sinner en la final de Wimbledon el año pasado.

Ahora, al vencer a Djokovic, Alcaraz ha sellado su vigésimo título en el circuito y adelanta a Sinner y Alexander Zverev como el segundo jugador en activo con más trofeos, por detrás solo de Djokovic, que acumula 101. EFE

