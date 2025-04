Alcaraz: «A veces hay que escuchar al cuerpo»

Madrid.– El español Carlos Alcaraz dijo este martes que físicamente se encuentra «bien» y que se ha hecho pruebas, tras los problemas musculares que sufrió en el Trofeo Conde de Godó, y está «a la espera de lo que digan los resultados», y subrayó que «a veces hay que escuchar al cuerpo».

Alcaraz, que confía en poder participar en el Masters 1.000 de Madrid, atendió a los medios de comunicación en la presentación de su documental ‘A mi manera’ y apuntó: «Físicamente me encuentro bien, me he hecho pruebas y vamos a ver qué dicen los resultados, estoy acostumbrado a jugar con molestias, esperemos que pueda disfrutar de Madrid».

«Estoy con ganas y todo es posible, Madrid siempre es especial e intento hacer lo imposible por venir aquí, aunque a veces hay que escuchar al cuerpo», destacó. EFE/ir