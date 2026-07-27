Alcaldía y UMAPS descartan desvío del río Guacerique y anuncian nueva programación de agua para la capital

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), descartaron este lunes un supuesto desvío del río Guacerique y anunciaron que, debido a la disminución de la producción provocada por la sequía, el calendario de distribución de agua en la capital pasará de siete a nueve días entre cada suministro a partir del 1 de agosto.

Durante una inspección en la cuenca, el gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, afirmó que no existen obras destinadas a modificar el cauce del afluente ni acuerdos para favorecer a empresas privadas dedicadas a la venta de agua. Además, informó que la institución ha impuesto 17 sanciones a empresas y particulares por el uso irregular del recurso.

“Con el tema de los sancionados, tenemos 17 entre empresas privadas y ciudadanos ya sancionados, multados debidamente. Se les ha colocado un sticker en sus propiedades donde se dice que se ha sancionado y hacemos el llamado a todas estas personas que fueron sancionadas de no volverlo a hacer porque, de lo contrario, van a haber sanciones más fuertes todavía”, aseguró Boquín.

Mínimo incremento por lluvias

El funcionario explicó que la reducción del caudal responde a una de las sequías más severas registradas en la última década. Indicó que el ingreso de agua al sistema aumentó de 70 a 180 litros por segundo tras las lluvias del fin de semana; sin embargo, esa recuperación aún resulta insuficiente para compensar la extracción diaria de aproximadamente 450 litros por segundo desde el embalse Los Laureles.

Boquín agregó que, en un invierno con condiciones normales, el río Guacerique debería aportar entre 600 y 750 litros por segundo para permitir la recuperación de los niveles de almacenamiento y fortalecer el abastecimiento de agua para la capital.

Las autoridades informaron que mantienen patrullajes permanentes en la cuenca junto con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y las Fuerzas Armadas para proteger la principal fuente de abastecimiento de la ciudad. Asimismo, anunciaron investigaciones en sectores ubicados aguas arriba, donde se han identificado posibles afectaciones por invasión del bosque y prácticas agrícolas no sostenibles, además de la actualización del plan de manejo para fortalecer la conservación del área.

En relación con las denuncias ciudadanas, la UMAPS aseguró que no existen conexiones clandestinas en el cauce principal del río y explicó que las estructuras ubicadas en la zona corresponden a construcciones antiguas contempladas en el plan de manejo vigente.

La institución también confirmó que el nuevo calendario de distribución comenzará a aplicarse el 1 de agosto, por lo que recomendó a la población almacenar agua de manera responsable durante los días de servicio.

“Esta semana, la última semana de julio, ustedes tienen el horario normal de siete días. Les sugiero que cuando llegue el agua se abastezcan, porque el siguiente envío de agua lo van a tener a partir del primero de agosto. Cuenten nueve días”, explicó Boquín.

Actualmente, la represa Los Laureles registra un nivel de almacenamiento del 40 %, mientras que La Concepción se encuentra al 33 %. Por su parte, la fuente de El Picacho produce alrededor de 600 litros por segundo.

Finalmente, la AMDC y la UMAPS informaron que las pipas municipales y las contratadas por la institución continúan abasteciendo de forma gratuita a colonias periurbanas, así como a hospitales, centros de salud, asilos, escuelas y otras instalaciones esenciales afectadas por la disminución en la presión del sistema, al tiempo que reiteraron el llamado a la población a hacer un uso responsable del agua. JS