Alcaldía y ENEE inician retiro de cables en desuso en el Centro de Tegucigalpa

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en coordinación con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), inició una jornada para retirar cables en desuso en las principales vías del Centro Histórico de Tegucigalpa.

Los trabajos se desarrollan desde el puente San Rafael hasta las inmediaciones de la Secretaría de Salud, donde varias cuadrillas desmontan el denominado «cable muerto».

Según las autoridades, el propósito es mejorar la imagen del Casco Histórico y reducir los riesgos que representa el exceso de cableado en los postes.

Según se informó, la intervención permitirá dejar únicamente las líneas que permanecen en funcionamiento.

La ENEE afirmó que disminuir la carga sobre la infraestructura eléctrico para prevenir incidentes como cortocircuitos e incendios.

Las labores se ejecutan durante el fin de semana para reducir el impacto en la circulación vehicular.

Las autoridades adelantaron que el retiro de cables en desuso forma parte de un plan que podría extenderse a otras calles y avenidas del Distrito Central. AD