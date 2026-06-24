Alcaldía y Copeco entregarán en 72 horas informe técnico sobre derrumbe en el Anillo Periférico

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que la Alcaldía Municipal entregará en un plazo de 72 horas un informe técnico completo sobre las causas del derrumbe registrado en el Anillo Periférico, tragedia que dejó una persona fallecida y mantiene las labores de búsqueda de otras dos personas desaparecidas.

Zelaya expresó sus más sinceras condolencias a los familiares de Claudia Suyapa Garay, de 46 años, cuya muerte fue confirmada por las autoridades tras el colapso ocurrido en la zona.

El edil señaló que los equipos de rescate, incluyendo el Cuerpo de Bomberos y personal de la Alcaldía, continúan trabajando sin descanso en las labores de búsqueda y atención de la emergencia.

Asimismo, indicó que se solicitó a las empresas ubicadas en el parque industrial afectado suspender operaciones durante 72 horas, sin ingreso de personas para evitar nuevas tragedias y permitir el desarrollo de una evaluación técnica rigurosa del sitio.

“Personal de Copeco y del Comité de Emergencia Municipal (Codem) ya realizan las inspecciones correspondientes para determinar qué ocurrió y establecer las medidas que deberán adoptarse”, manifestó.

Según la información preliminar, las bodegas afectadas tendrían más de diez años de funcionamiento. No obstante, Zelaya enfatizó que será el informe técnico el que establecerá con precisión las causas del incidente.

El alcalde recordó que Tegucigalpa es una de las capitales más vulnerables de América Latina debido a su topografía y a la alta exposición a fenómenos como inundaciones, deslizamientos y derrumbes.

“Tenemos alrededor de 600 barrios y colonias en riesgo por inundaciones, deslizamientos y derrumbes. Por eso es fundamental fortalecer las medidas de prevención y mitigación”, expresó.

Zelaya también destacó la importancia de revisar los permisos de construcción, los estudios de suelo y las evaluaciones de riesgo antes de autorizar nuevos proyectos, al tiempo que llamó a los desarrolladores y constructores a cumplir con las mejores prácticas de ingeniería y seguridad.

Tras un recorrido realizado por técnicos municipales y de Copeco con el Cuerpo de Bomberos, en la zona afectada, las autoridades determinarán, con base en el informe que estará listo en los próximos días, las acciones a implementar tanto en el área del derrumbe como en los negocios aledaños para prevenir nuevos incidentes.

La Alcaldía reiteró que las decisiones que se adopten tendrán como objetivo principal garantizar la seguridad de la población y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.LB