Alcaldía trabaja en reparación y ampliación de importantes calles de Comayagüela

Tegucigalpa – En un esfuerzo por modernizar la infraestructura vial y mejorar el flujo comercial en una de las zonas más dinámicas de la capital, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de pavimentación y ampliación en la séptima avenida de Comayagüela.

El alcalde Juan Diego Zelaya, informó que, aprovechando la reducción de la carga vehicular durante el feriado de Semana Santa, las cuadrillas municipales procedieron al levantamiento total del pavimento antiguo, el cual presentaba un deterioro avanzado. Esta vía es considerada una arteria crítica para la ciudad, ya que registra un tráfico promedio de 6,000 vehículos diarios.

La obra consiste en la sustitución de la capa asfáltica dañada por una nueva estructura de concreto hidráulico, añadió el edil capitalino.

Zelaya amplió que la inversión del proyecto es superior a los 1.5 millones de lempiras y se estima que el nuevo pavimento tendrá una duración aproximada de 20 años.

Alcance: Incluye la ampliación de tramos para facilitar la circulación.

El edil capitalino destacó que esta intervención es solo el comienzo de un plan más amplio para la zona. Una vez concluida esta etapa, los trabajos se trasladarán a otros sectores estratégicos de Comayagüela, incluyendo las cercanías del Instituto San Francisco y la colonia Villa Adela.

La respuesta de los habitantes y comerciantes del sector ha sido sumamente positiva. Los locatarios de los mercados aledaños celebran la medida, señalando que el mal estado de la calle representaba un obstáculo para sus clientes y proveedores.

«Es una solución duradera que estábamos esperando. Ahora, llegar al mercado ya no será una dificultad para nadie», expresó uno de los comerciantes beneficiados. LB