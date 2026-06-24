Alcaldía ordena revisión de cortes de talud tras derrumbe en la Capital

Tegucigalpa – Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), ordenaron una revisión exhaustiva de todos los cortes de talud existentes en la capital, con el objetivo de verificar que estas intervenciones cumplan con las normas técnicas de seguridad.

La medida surge tras el deslizamiento registrado en el Anillo Periférico, que dejó al menos una víctima mortal y dos más que aún no son encontradas.

El experto en gestión de riesgos de la AMDC, Julio Quiñónez, indicó que ya se han identificado otros puntos que deberán ser evaluados para garantizar la seguridad de las personas que laboran o transitan por esas zonas.

“Vamos a tener que ir a hacer esas valoraciones pensando en la integridad de las personas que trabajan en estos sitios”, manifestó el funcionario.

Quiñonez además advirtió que el incidente pudo haber tenido consecuencias más graves si hubiera ocurrido después de las 8:00 de la mañana, cuando la afluencia de personas es mayor.

Según las autoridades municipales, la prioridad es reducir la vulnerabilidad de la ciudad ante deslizamientos y otros eventos asociados a la inestabilidad de los terrenos. AD