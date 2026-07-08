Alcaldía Municipal recupera espacios públicos en la sexta y séptima avenida de Comayagüela

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal, en coordinación con la Policía Municipal y la Policía Nacional, desarrolla un operativo de recuperación de espacios públicos en la sexta y séptima avenida de Comayagüela con el objetivo de garantizar una mejor circulación vehicular y peatonal.

El director de la Policía Municipal, César Castellanos, informó que los vehículos mal estacionados serán retirados con el apoyo de grúas y trasladados a los depósitos oficiales. Asimismo, indicó que se removerán conos, polines, tubos y cualquier otro objeto que esté obstaculizando la vía pública.

«Queremos recuperar estos espacios que pertenecen a toda la comunidad. También se estarán pintando los bordillos de color amarillo para reforzar el ordenamiento vial», manifestó Castellanos.

El funcionario explicó que, previo al inicio de las acciones, la municipalidad realizó un proceso de socialización con comerciantes y propietarios de negocios del sector. «Todos tienen derecho a ganarse la vida, pero no a obstaculizar la vía pública», enfatizó.

Como resultado de las primeras intervenciones, varios vehículos y obstáculos ya han sido retirados, permitiendo mejorar la movilidad en la zona.

Las autoridades municipales reiteraron que los conductores que incumplan las normas de estacionamiento serán sancionados y sus vehículos serán levantados por grúas. El operativo cuenta con el acompañamiento de la Policía Nacional para garantizar el cumplimiento de las disposiciones y mantener el orden durante las acciones. LB