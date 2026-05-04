Alcaldía limpia quebrada El Sapo para prevenir inundaciones en Comayagüela

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) intensificó los trabajos de limpieza y dragado en la bóveda de la quebrada El Sapo, en Comayagüela, con el objetivo de prevenir inundaciones durante la temporada lluviosa.

Las labores contemplan la extracción de unas 360 toneladas de desechos acumulados a lo largo de aproximadamente cuatro kilómetros del canal, el cual no había recibido mantenimiento en varios años.

Las intervenciones son parte del denominado “Plan 99”, orientado por la municipalidad y por el edil, Juan Diego Zelaya, a reducir riesgos en sectores vulnerables en al menos 17 puntos críticos del Distrito Central.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a no arrojar basura en los afluentes, advirtiendo que la acumulación de desechos es una de las principales causas de inundaciones en la capital. AD