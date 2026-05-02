Alcaldía limpia paredes manchadas tras marchas del 1 de mayo

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central realizó trabajos de limpieza y pintura en paredes, puentes y otros espacios públicos que fueron afectados por actos de vandalismo durante las marchas del Día del Trabajo.

Las cuadrillas municipales actuaron de forma inmediata para recuperar el orden y la imagen de la ciudad, reafirmando el compromiso de mantener espacios dignos para todos los capitalinos.

Grupos identificados del Partido Libre mancharon paredes de edificios públicos y privados, así como puentes y otras instalaciones durante la marcha de este 1 de mayo en la capital hondureña.

La Alcaldía reitera su respeto al derecho a la manifestación pacífica, haciendo un llamado a ejercerlo con responsabilidad y respeto por los bienes públicos.