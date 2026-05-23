Alcaldía intensifica jornadas de limpieza y llama a la ciudadanía a colaborar para mantener limpia la capital

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) intensificó las jornadas de limpieza en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, como parte de un plan permanente orientado a mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos y prevenir la acumulación de desechos sólidos en la capital hondureña.

Según informó la comuna capitalina, durante la última semana se recolectaron 8,022 toneladas de basura en diversos puntos de la ciudad, resultado de los operativos ejecutados por las cuadrillas de aseo municipal. Entre las zonas intervenidas figuran la colonia Cerro Grande, La Vega, La Travesía, Kennedy, El Álamo, Villa Vieja, Víctor F. Ardón, Altos de San Miguel, Divanna, quebrada El Sapo, residencial Francisco Morazán, Campo Cielo, barrio Los Dolores, avenidas de Comayagüela, así como sectores de El Pedregal y Arturo Quezada.

Las autoridades municipales señalaron que los equipos de limpieza trabajan de manera permanente en calles, avenidas, mercados, cunetas y áreas verdes; sin embargo, lamentaron que algunos ciudadanos continúan lanzando basura en sitios no autorizados, dificultando los esfuerzos de limpieza. El gerente de Aseo Municipal, Edwin Gómez, hizo un llamado a la población a colaborar evitando arrojar desechos en calles y quebradas, advirtiendo que esta práctica afecta directamente a las comunidades.

Asimismo, la AMDC indicó que diariamente se realizan labores de barrido, recolección de residuos y mantenimiento de espacios públicos, aunque persiste el problema de acumulación de basura en sectores que ya habían sido intervenidos el día anterior. Las autoridades advirtieron que esta situación podría provocar problemas de salud y contaminación ambiental, especialmente durante la temporada lluviosa.

La comuna capitalina reiteró que mantener limpia la ciudad es una responsabilidad compartida entre las autoridades y la ciudadanía, por lo que exhortó a los capitalinos a utilizar adecuadamente los recipientes de basura y evitar depositar desechos en aceras, cunetas, calles y solares baldíos para contribuir al cuidado del medio ambiente. IR