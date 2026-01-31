Alcaldía inicia recuperación de la red vial de la capital

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició los trabajos de recuperación de la red vial capitalina en la Residencial Honduras, de Tegucigalpa.

Las cuadrillas comenzaron realizando labores de fresado y retiro de la carpeta asfáltica dañada a la altura del puente peatonal, en el desvío que conecta esta populosa colonia con el Anillo Periférico.

“Con esta intervención se busca garantizar una circulación más segura y fluida para los vecinos y conductores que transitan por este sector”, indicó la oficina de la administración del alcalde Juan Diego Zelaya al tiempo que solicitó a la población manejar con precaución por la zona.

La red vial del Distrito Central, que abarca Tegucigalpa y Comayagüela, cuenta con aproximadamente 841 kilómetros de infraestructura vial. VC