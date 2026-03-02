Alcaldía inicia intervención de limpieza en Tegucigalpa y advierte aumento del dengue

Tegucigalpa- La Alcaldía Municipal del Distrito Central inició una intervención integral de limpieza en Tegucigalpa, Comayagüela y aldeas aledañas, con el objetivo de reducir focos de contaminación y prevenir enfermedades como el dengue.

“Estamos entregando todos los insumos que van a necesitar nuestros compañeros que nos van a colaborar en la limpieza de nuestra ciudad. Vamos a trabajar en Comayagüela, Tegucigalpa y aldeas, con el objetivo de tener una ciudad más limpia”, expresó.

Alerta por dengue

Las autoridades municipales advirtieron que la acumulación de basura representa un riesgo sanitario, especialmente ante la problemática del dengue que afecta a la población.

“Es pertinente que empecemos con la recolección de basura, pero también que la población tome conciencia”, señaló Espinoza, al tiempo que hizo un llamado a eliminar criaderos de zancudos y evitar arrojar desechos en espacios públicos.

En varios sectores de la ciudad se han identificado acumulaciones de basura que han desbordado aceras, parques y calles, generando contaminación y obstaculizando el paso peatonal y vehicular.

Clamor vecinal

Por su parte, vecinos de distintas colonias han solicitado a las autoridades mayor agilidad en las soluciones estructurales al problema de los desechos sólidos. Entre las peticiones destacan la instalación de contenedores en puntos estratégicos, establecer horarios estrictos para el paso del camión recolector y evitar que las bolsas permanezcan expuestas en calles y aceras.

La Alcaldía reiteró que las cuadrillas de limpieza representarán a la institución con un trabajo dedicado, pero insistió en que el éxito de la intervención depende también de la corresponsabilidad ciudadana.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a la población a colaborar activamente para mantener limpia la capital y prevenir enfermedades que ponen en riesgo la salud pública.LB