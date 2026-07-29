Alcaldía inicia habilitación de seis pozos para enfrentar crisis hídrica en la capital

Tegucigalpa- La capital hondureña continúa enfrentando una emergencia por la falta de agua potable, y la Alcaldía del Distrito Central asegura que mantiene una serie de acciones para reducir el impacto de la crisis hídrica que afecta a miles de familias.

El alcalde Juan Diego Zelaya informó que desde el inicio de su administración se han ejecutado medidas para atender la emergencia, entre ellas la reactivación de la represa San José, proyectos de perforación de pozos y la distribución gratuita de agua mediante cisternas.

«Seguimos en crisis hídrica y como municipalidad hemos estado trabajando todos los días para poder paliar esta situación», manifestó el edil.

Zelaya explicó que la represa San José permaneció paralizada durante 17 meses y que las operaciones fueron retomadas el pasado 7 de marzo. Actualmente registra un avance del 46%, aunque aclaró que el proyecto no estará finalizado hasta el año 2028.

Detalló que actualmente más de 50 camiones cisterna se encuentran en circulación para abastecer diferentes sectores de la capital. Según sus cifras, se han entregado más de 2 millones de galones de agua de manera gratuita y se han realizado más de mil viajes de distribución.

Asimismo, anunció el inicio de la perforación de pozos, comenzando en la antigua sede de la Policía Comunitaria (PC), ubicada en la zona centro, y posteriormente en sectores como El Hogar, Miraflores, el Hospital Mario Mendoza y el Zonal Belén.

El alcalde indicó que la meta es habilitar entre cinco y seis pozos en los próximos dos meses, lo que permitiría reducir la presión sobre las represas y utilizar estas fuentes para abastecer a las familias mediante las redes y sistemas de distribución.

«El pozo que iniciamos ayer, Dios mediante, tendrá una capacidad de entre 80 y 120 galones por minuto, lo que permitirá atender entre 800 y 1,000 familias y negocios de los alrededores», explicó.

Zelaya hizo un llamado a los capitalinos para continuar con el ahorro de agua y recordó que la crisis actual está relacionada con un fenómeno climático que afecta a gran parte de Latinoamérica.

«Este no es un año normal. El fenómeno de El Niño afecta a toda la región; hay municipios en Honduras donde incluso se están muriendo animales por la falta de agua», señaló.

El funcionario destacó que Tegucigalpa no cuenta con una nueva represa desde hace aproximadamente 35 años, cuando fue construida La Concepción, por lo que ya se han iniciado conversaciones para impulsar nuevos proyectos como las represas del Río del Hombre y La Tigra, pero dejo claro que en esta administración en 2028 se entregará la represa San José que ya tiene un buen avance. LB