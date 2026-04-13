Alcaldía entrega más de 500 tanques de agua a escuelas del Distrito Central

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), entregó más de 500 tanques de almacenamiento de agua a centros educativos del Distrito Central, como parte del proyecto “Agua para nuestras escuelas”, orientado a fortalecer el acceso y almacenamiento del recurso en instituciones educativas.

En este contexto, la distribución se realiza en escuelas de Tegucigalpa, Comayagüela y aldeas del Distrito Central, así como en coordinación con la Gobernación de Francisco Morazán para su alcance en otras comunidades con limitaciones de abastecimiento.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, señaló que “esto es un paliativo, no la solución final. La meta es que todos tengamos agua de forma continua, de buena calidad y a un costo razonable, y eso solo se logrará con nuevas fuentes de abastecimiento, reduciendo pérdidas y fortaleciendo la cultura del agua.”

El programa fue lanzado en el plantel de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), en el marco de las acciones municipales para atender la temporada seca en la capital.

En ese sentido, autoridades municipales indicaron que más de 450 centros educativos fueron identificados sin infraestructura para almacenar agua, una situación que impacta a miles de estudiantes, docentes y personal administrativo en distintos distritos educativos.

El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín: “Contamos con tanques de 1,500 litros y otros de mayor capacidad, de hasta 5,000 litros, que serán instalados en centros educativos con mayor densidad estudiantil. La idea es que este sea el primer paso de un plan más amplio para abastecer centros educativos y otras comunidades de la capital.”

Como parte de la implementación, se establecerán rutas de abastecimiento mediante cisternas de UMAPS y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), garantizando al menos un primer llenado en cada institución beneficiada.

Asimismo, se informó que la recolección e instalación de los tanques estará a cargo de cada centro educativo, en coordinación con la Dirección Departamental de Educación.

Finalmente, el proyecto se desarrolla en conjunto con la Secretaría de Educación, Copeco y la Gobernación Departamental de Francisco Morazán, como parte del eje “Agua para Vivir”, orientado a mejorar las condiciones básicas en el sistema educativo de la capital. JS