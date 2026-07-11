Alcaldía eleva a 763 los barrios y colonias vulnerables en la capital

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) elevó a 763 los barrios y colonias vulnerables en la capital hondureña.

Así lo señaló este sábado el director del sistema municipal de riesgo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Julio Quiñónez, quien dijo que estos lugares son susceptibles a sufrir deslizamientos y derrumbes por suelos saturados.

En 2025, el Índice de Riesgo Climático ubica a Honduras como el tercer país más vulnerable del mundo ante fenómenos extremos.

La capital hondureña es una de las zonas más vulnerables del país frente a fenómenos naturales.

Dentro de 763 barrios y colonias vulnerables viven alrededor de 600 mil personas que pueden sufrir afectaciones en especial los días de lluvia, dijo Quiñonez.

Para este sábado una onda tropical sobre el territorio nacional, generará abundante nubosidad, viento racheado, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos a ocasionalmente fuertes con actividad eléctrica aislada en la mayor parte del país.

Los mayores acumulados sobre las regiones noroccidental, suroccidental, norte, central y oriental, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS).