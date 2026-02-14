Alcaldía del Distrito Central se integra a la comunidad de Waze for Cities para fortalecer la gestión del tráfico

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), sostuvo una reunión de trabajo con la comunidad de Waze for Cities, con el objetivo de iniciar una alianza estratégica que permita integrar información oficial de la municipalidad dentro de la plataforma y mejorar la experiencia de movilidad de los capitalinos.

A través de esta colaboración, la alcaldía comenzará a coordinar con la comunidad de editores y usuarios de Waze para informar de manera oportuna sobre:

• Jornadas de bacheo y mantenimiento vial.

• Proyectos de infraestructura en ejecución.

• Operativos de movilidad urbana.

• Cierres temporales de calles.

• Eventos, ferias y actividades masivas.

• Desvíos programados y trabajos nocturnos.

Esta integración permitirá que los ciudadanos que utilizan la aplicación reciban alertas en tiempo real sobre intervenciones municipales, facilitando la planificación de rutas y reduciendo tiempos de traslado.

“Estamos convencidos de que la tecnología debe ser una aliada directa en la gestión de la ciudad. Informar con anticipación sobre trabajos y cierres no solo mejora la movilidad, sino que genera confianza y orden”, señaló el alcalde Juan Diego Zelaya.

La iniciativa forma parte de la estrategia de modernización digital de la alcaldía, orientada a construir una ciudad más inteligente, conectada y eficiente, donde la información fluya de manera transparente hacia los ciudadanos. JS