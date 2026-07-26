Alcaldía del Distrito Central intensifica acciones ante crisis hídrica y efectos del fenómeno de El Niño

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, aseguró que la comuna capitalina ha reforzado una serie de medidas para enfrentar la crisis de agua que afecta a Tegucigalpa y Comayagüela, en el contexto del impacto del fenómeno climático El Niño.

– Los pronósticos siguen siendo terribles para la ciudad capital.

Entre las acciones ejecutadas, Zelaya detalló la entrega de cisternas, perforación de pozos, reparación de fugas y el inicio de la construcción de la represa San José. Asimismo, mencionó la recuperación de pérdidas en el sistema con financiamiento de la cooperación internacional, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo.

El edil recordó que desde mayo la municipalidad decretó estado de emergencia, anticipándose al agravamiento de la situación, mientras se mantiene a la espera de las disposiciones de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Indicó que el problema no es exclusivo de la capital, ya que otros municipios del país enfrentan condiciones similares.

Zelaya advirtió que la crisis también tiene repercusiones en el sector alimentario, con reportes de pérdidas severas en comunidades rurales, donde incluso se registran muertes de animales por la sequía. “Es una situación crítica que no solo afecta al Distrito Central, sino a varios municipios y a toda Centroamérica”, subrayó.

En ese sentido, señaló que la alcaldía trabaja en coordinación con organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), implementando programas de asistencia alimentaria dirigidos a poblaciones vulnerables, especialmente en zonas donde el acceso al agua es limitado.

El jefe edilicio hizo un llamado a la población a enfrentar de manera conjunta los efectos de la crisis climática, que continúa golpeando con fuerza al país. JS