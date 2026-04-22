Alcaldía del Distrito Central inicia plan anticipado de mitigación previo al invierno

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, anunció el inicio de un plan integral de prevención y mitigación de desastres en la capital, adelantándose al invierno fuerte previsto para finales de mayo.

“Nosotros haremos nuestra parte… pero les pido de corazón que ustedes también hagan su parte y que amemos nuestra ciudad Esta es nuestra casa”, resaltó Zelaya.

Desde la zona de la vía Olímpica, el edil explicó que los trabajos ya comenzaron con la limpieza de tragantes y cunetas, así como el despliegue de cuadrillas municipales para intervenir puntos críticos de la ciudad. La estrategia contempla el dragado, limpieza y canalización de quebradas, incluyendo la quebrada La Orejona, uno de los sectores más vulnerables.

Según detalló el edil capitalino, en el cauce de La Orejona habitan aproximadamente 50 mil personas a lo largo de seis kilómetros, hasta conectar con la antigua Penitenciaría Central. En esta zona se ejecutará una inversión de alrededor de cuatro millones de lempiras durante un periodo de dos meses, como parte de un plan más amplio que superará los 30 millones de lempiras en seis puntos simultáneos de la capital.

El alcalde enfatizó que, aunque las lluvias aún no alcanzan su mayor intensidad, la administración municipal ha decidido no esperar para reaccionar. “Estamos empezando desde ya, porque el objetivo es prevenir y evitar tragedias humanas”, subrayó.

No obstante, Zelaya también hizo un llamado directo a la ciudadanía, señalando que la acumulación de basura en ríos, quebradas y calles es uno de los principales factores que provocan inundaciones. La labor de concientización es enorme. Amar nuestra capital implica no tirar basura y cuidar nuestros espacios, expresó.

El edil insistió en que la prevención no es solo una tarea institucional, sino un compromiso compartido. “Nosotros haremos nuestra parte, pero necesitamos que los capitalinos también asuman su responsabilidad. Esto se trata de proteger vidas humanas”, remarcó.

La iniciativa municipal busca no solo reducir riesgos durante la temporada lluviosa, sino también generar una cultura de cuidado ambiental que permita enfrentar de manera más efectiva los desafíos climáticos en el Distrito Central. LB