Alcaldía del Distrito Central entrega bonos  a 535 familias afectadas por lluvias de 2025

Tegucigalpa- Al menos 535 familias del Distrito Central afectadas por las fuertes lluvias de 2025 recibieron bonos económicos por parte de la Alcaldía Municipal, como apoyo para enfrentar las dificultades provocadas por los daños sufridos el año pasado.

Cada bono asciende a 13,900 lempiras y será entregado mediante transferencias electrónicas, informó el alcalde capitalino Juan Diego Zelaya.

“Son 535 familias, se les está ayudando a cada una con una tarjeta de débito que van a tener casi 14 mil lempiras”, expresó el edil.

Zelaya detalló que las familias beneficiadas pertenecen a 78 colonias de la capital que fueron impactadas por los embates de la naturaleza, en sectores como la Guillén, Los Pinos, Vía Nueva y Río Abajo.

“En muchos casos no se les ha podido solventar el tema de las casas, en eso estamos nosotros, una promesa que tenemos que cumplir”, aseguró.

El alcalde explicó que los fondos podrán utilizarse para cubrir necesidades básicas como alquiler, alimentación y otros gastos urgentes.

Por último, indicó que la comuna continúa con proyectos de mitigación en varias colonias vulnerables de la capital, ante el riesgo que enfrentan miles de familias durante la temporada de lluvias. AD