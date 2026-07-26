Alcaldía de Tegucigalpa identifica más de 30 sitios para perforación de pozos ante crisis hídrica

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a través de la Dirección de Gestión de Riesgos, avanza en la identificación y habilitación de fuentes alternas de agua para hacer frente a la crisis hídrica que afecta a la capital.

El titular de esa dependencia, Julio Quiñones, informó que tras la revisión de estudios técnicos y documentación existente, se han identificado entre 30 y 31 sitios potenciales para la perforación de pozos, de los cuales seis presentan condiciones más favorables para su ejecución inmediata.

“Estos seis puntos tienen ventajas logísticas, como facilidad de acceso para maquinaria y menos complicaciones en cuanto a la tenencia de la tierra”, explicó el funcionario, al detallar que los estudios únicamente establecen coordenadas, sin especificar si los terrenos son públicos o privados.

Uno de los primeros lugares contemplados para iniciar perforaciones es la antigua Penitenciaría Nacional, ubicada en el barrio El Centro de Tegucigalpa. No obstante, el proyecto está a la espera del visto bueno del Instituto de Antropología e Historia, debido a que el sitio es considerado patrimonio de la ciudad.

Quiñones destacó que existe capacidad operativa para ejecutar los trabajos en el corto plazo, ya que instituciones como el SANAA, Copeco y la propia comuna disponen en conjunto de al menos cinco máquinas perforadoras.

Medidas urgentes ante reducción de embalses

El funcionario recordó que la declaratoria de emergencia hídrica en la capital, emitida a finales de mayo, permitió anticipar el escenario crítico que podría agravarse hacia finales de agosto, debido a la baja en los niveles de los embalses.

“Estamos actuando con base en esos análisis. La meta es que en el transcurso de este mes podamos iniciar las perforaciones y contar con rutas alternas de abastecimiento antes de que la situación sea más compleja”, señaló.

Además de la perforación de pozos, la alcaldía gestiona acuerdos con propietarios privados para ampliar el acceso al recurso. Actualmente, se negocia con al menos cuatro dueños de pozos, con el objetivo de integrarlos al sistema de distribución bajo condiciones justas.

Abastecimiento mediante cisternas

En cuanto a la capacidad de suministro, Quiñones indicó que algunos de los pozos evaluados podrían llenar cisternas en intervalos de entre cinco y diez minutos.

“Esto nos ayudará a despachar suficiente agua, especialmente en las zonas donde se está distribuyendo mediante camiones cisterna”, concluyó. JS