Alcaldía de Santa Rosa de Copán busca ordenar ventas ambulantes

Santa Rosa de Copán- La municipalidad de Santa Rosa de Copán anunció nuevas medidas para reorganizar a los vendedores ambulantes y liberar espacios peatonales y vehiculares en el centro de la ciudad.

El director de Justicia Municipal, Harvin Díaz, explicó que algunos vendedores establecidos han denunciado que los comerciantes ambulantes ofrecen productos a menor precio sin cumplir con el pago de los impuestos.

Díaz indicó que la alcaldía inició la instalación de 10 mesas de trabajo en la Feria del Agricultor, donde podrían ubicarse entre 30 y 40 vendedores por área, como parte de un plan previamente programado.

Añadió que las acciones buscan generar mayor orden en la ciudad, liberar las peatonales, despejar calles y habilitar más estacionamientos mediante nueva señalización vial. AD