Alcaldía de San Pedro Sula y Copeco refuerzan coordinación para reducir inundaciones por temporal

San Pedro Sula – La alcaldía de San Pedro Sula y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), mantienen acciones coordinadas de prevención ante el inicio de la temporada ciclónica y la posible llegada de lluvias intensas en la zona norte del país.

El subcomisionado de Copeco, Alex Estevez, explicó que ya se trabaja junto a la municipalidad para dar respuesta ante eventuales emergencias, ante un disturbio en el Pacífico que podría evolucionar a depresión tropical.

Estevez también advirtió que gran parte de los daños por inundaciones en San Pedro Sula se deben al arrastre de desechos desde zonas altas como el Merendón, lo que termina saturando los sistemas de drenaje.

Por su parte, el alcalde Roberto Contreras informó que ya se ejecutan labores de prevención en puntos críticos del municipio, como en colonias y residenciales de alto riesgo.

“Planificación vence improvisación”, expresó el edil, al asegurar que la municipalidad ya trabaja en obras de limpieza en quebradas para reducir riesgos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a colaborar con las medidas preventivas para evitar emergencias en el Valle de Sula durante la temporada de lluvias. AD