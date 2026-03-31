Alcaldía de Arizona alerta de esquema de estafa en criptomonedas en el municipio

Tegucigalpa – La alcaldía de Arizona alertó este martes de la presencia en este municipio de una falsa plataforma dedicada a la estafa mediante captación de criptomonedas.

Reveló que este esquema de estafa se hace pasar por el nombre de “Wealvox” que capta fondos mediante criptomonedas a través de la promesa de ganancias rápidas a las personas.

Sostuvo que esta entidad no está autorizada por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) para operar.

En ese orden, la municipalidad instruyó a su departamento de justicia municipal que proceda de manera inmediata al cierre de la empresa y prohibir que esta empresa u otra dedicada a operaciones similares puedan desarrollar actividades.

Advirtió a las personas que no arriesguen su dinero al querer invertir en este tipo de negocios que no cuentan con la autorización ni supervisión oficial.

Asimismo, advirtió a la empresa “Wealvox” que será sometida a acciones legales si no hace caso a esta disposición.

(LEER): CNBS alerta de nueva estafa financiera ante aparición de falsas plataformas

Más temprano, la CNBS alertó de la operación de tres falsas entidades financieras: UNIFIN, monavex y cryptaespon, que ofrecen supuestos servicios de inversión, ahorro y captación de dinero. AG