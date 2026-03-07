Alcaldía coordina plan de ordenamiento vial y recuperación de puente peatonal en el zonal Belén

Tegucigalpa – Con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a los peatones, la Alcaldía Municipal del Distrito Central avanza en acciones orientadas a ordenar el tránsito en el mercado mayoreo zonal Belén, uno de los puntos con mayor movimiento comercial en la capital.

Como parte de este proceso, autoridades municipales sostuvieron una reunión de coordinación con la Policía Municipal, en la que se definieron medidas para iniciar un plan de ordenamiento vial en la zona.

Igualmente, se planteó la habilitación de un puente peatonal que actualmente se encuentra fuera de servicio debido a su estado, con el fin de facilitar un cruce más seguro para las personas que transitan por el sector.

El tráfico vehicular es uno de los principales problemas que afectan la ciudad capital. JS