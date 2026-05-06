Alcaldía capitalina retoma construcción de represa San José, se prevé finalización para 2028

Tegucigalpa– El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, anunció la reactivación de la represa San José y la implementación de un nuevo sistema de medición digital del agua, como parte de un plan para mejorar el abastecimiento en la capital.

-La comuna capitalina también anunció la modernización de medidores de agua

Zelaya detalló que el proyecto de la represa, que estuvo paralizado durante 17 meses, fue retomado el pasado 1 de marzo y se prevé que esté finalizado en el primer trimestre de 2028.

De acuerdo con el edil, la obra beneficiará a más de 300 mil habitantes, especialmente en sectores como la colonia Kennedy, y permitirá redistribuir el suministro hacia otras zonas de Tegucigalpa, mejorando la continuidad del servicio.

Posteriormente, habló sobre un plan piloto en conjunto con el gobierno de Japón, que se ha iniciado en algunas residenciales y utiliza micromedición con tecnología ultrasónica.

El sistema cambiaría la tecnología análoga de los medidores actuales, lo que permitirá a los usuarios pagar únicamente por el consumo real de agua y detectar posibles fugas en sus viviendas.

“El medidor será digital, lo que hará más justo el cobro y ayudará a reducir pérdidas en el sistema”, indicó.

Zelaya reconoció que uno de los principales retos es la mora en el pago del servicio y la falta de control en el sistema actual, con una suma que ronda los dos mil millones en deuda por servicios hídricos.

Por este motivo, comunicó que se trabajará en un catastro actualizado que tome en cuenta la calidad de los contadores y la cantidad de llaves que existan en cada uno de los hogares, con la finalidad de facilitar la gestión de este recurso en la capital. AD