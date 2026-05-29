Alcaldía capitalina mantiene monitoreo en 600 barrios y colonia vulnerables tras primeras lluvias

Tegucigalpa- El coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Julio Quiñones, dijo que hay que agradecer que iniciaron las lluvias ya que esto viene a ayudar en la emergencia hídrica porque ayudan a sofocar los incendios y a llenar las represas.

Sin embargo, informó que las primeras lluvias de la temporada ya dejaron los primeros incidentes en la capital, aunque destacó que las precipitaciones también han contribuido a sofocar incendios forestales y abastecer las represas.

El funcionario explicó que entre los primeros eventos registrados se encuentran un desprendimiento de tierra en el barrio Chile y el colapso de tuberías en el sector de la colonia La Joya.

Indicó que, por el momento, los incidentes no dejaron personas afectadas ni daños en viviendas, pero representan una alerta temprana en una ciudad altamente vulnerable a inundaciones y deslizamientos.

“Son los primeros incidentes que se registran y debemos mantenernos atentos”, expresó, al tiempo que aseguró que las cuadrillas municipales realizan labores permanentes de limpieza tanto de día como de noche.

Asimismo, reiteró que existe una lista de barrios y colonias susceptibles a problemas de deslizamientos e inundaciones, especialmente aquellas ubicadas en las riberas de ríos y quebradas.

Detalló que las familias asentadas en zonas cercanas a los 16 afluentes del río Choluteca deben permanecer vigilantes ante cualquier crecida repentina.

También señaló que hay sectores con riesgo de deslizamientos, como la zona de El Reparto, aunque aclaró que actualmente los suelos no están saturados y todavía no existe una situación de alto peligro.

Sin embargo, advirtió que la temporada lluviosa apenas comienza y que ya se tienen identificados claramente los puntos donde será necesario mantener monitoreo constante.

De acuerdo con las autoridades municipales, alrededor de 600 barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela se encuentran en riesgo de inundaciones y derrumbes durante la temporada de lluvias.LB