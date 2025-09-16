Alcaldía capitalina declara alerta verde por pronóstico de lluvia y saturación de suelos

Tegucigalpa – Ante pronóstico de lluvias y saturación de los suelos la alcaldía capitalina declaró alerta verde en el Distrito Central durante 48 horas.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), de acuerdo a sus atribuciones en la Ley de Municipalidades y SINAGER, a través del Comité de Emergencia Municipal (Codem), declaró alerta verde en el Distrito Central a partir de las 9:00 PM de este lunes 15 de septiembre del año en curso, debido a los pronósticos de lluvias para el municipio.

La medida se realiza de acuerdo a los análisis efectuados por el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la AMDC y ante el acumulado de lluvia, los cuales se registran en las estaciones meteorológicas instaladas en puntos estratégicos por parte de la comuna capitalina.

Asimismo, los niveles acumulados de lluvia están dejando suelos saturados y con ello se pueden elevar los umbrales de alerta por deslizamientos en los próximos dos días, la franja sur de la ciudad desde el oriente al occidente.

También los equipos mantienen vigilancia permanente en zonas susceptibles y altamente vulnerables ante los problemas que pueden generarse por desprendimiento de material, movimiento de laderas e inundaciones en las zonas antes mencionadas.

Durante la alerta verde se requiere que los equipos de la Alcaldía del Distrito Central realicen monitoreo permanente, al mismo tiempo, refuerzo de las actividades preventivas por parte de la AMDC, de manera que los equipos se mantengan en turno las 24 horas del día y atentos para brindar respuesta a la población.

La comuna recordó a la población la importancia de mantener la vigilancia, sobre todo de las comunidades que se encuentran en zonas vulnerables, y exhortó a denunciar, a través de la línea 100, cualquier emergencia que se pueda registrar. PD