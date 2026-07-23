Alcaldía capitalina aumenta circulación de pipas para enfrentar crisis de agua

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) aseguró que ha fortalecido la distribución de agua potable mediante el incremento de camiones cisterna, como parte de las medidas para mitigar la crisis que afecta a Tegucigalpa y Comayagüela.

El regidor Eliseo Castro informó que actualmente operan 60 unidades vehiculares para abastecer a distintos barrios y colonias de la capital.

El funcionario explicó que la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) contaba con solo dos pipas en funcionamiento, mientras más de 30 permanecían fuera de servicio por falta de mantenimiento y personal.

Señaló que, tras varios meses de trabajo, la administración logró que estas unidades fueron rehabilitadas y se incorporaron otras mediante apoyo del sector privado.

Castro reconoció que el incremento de pipas no resuelve por completo el problema del abastecimiento de agua, debido al crecimiento poblacional del Distrito Central, que ronda los dos millones de habitantes.

No obstante, consideró que la medida representa un alivio importante mientras persiste la escasez y se espera el retorno de las lluvias.

El miembro de la municipalidad también solicitó a los empresarios que cuentan con pozos perforados para que coordinen esfuerzos con el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y contribuyan al suministro de agua para la población.

Finalmente, exhortó a los capitalinos a hacer un uso responsable del recurso y atender el llamado de las autoridades municipales para reducir el consumo.

«Debemos ahorrar el vital líquido como personas, familias, comercios y proyectos, con la confianza de que esta crisis podrá superarse», finalizó el regidor. AD