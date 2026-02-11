Alcaldía capitalina anuncia reubicación ordenada y pacífica de vendedores ambulantes del Parque Central

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) anunció hoy la reubicación ordenada y pacífica de vendedores ambulantes del Parque Central.

“Gracias a la gestión del alcalde Juan Diego Zelaya y al trabajo coordinado de la A.M.D.C. con la Asociación de Vendedores Ambulantes, hemos recuperado las vías públicas en el centro de la capital”, indicó la comuna a través de sus redes sociales.

Gracias a la gestión del alcalde Juan Diego Zelaya y al trabajo coordinado de la AMDC con la Asociación de Vendedores Ambulantes, hemos recuperado las vías públicas en el centro de la capital.



Se logró la reubicación de manera ordenada y pacífica de vendedores ambulantes del… pic.twitter.com/BbBjGSESPN — Alcaldía Municipal del Distrito Central (@amdc_hn) February 11, 2026

Se logró la reubicación de manera ordenada y pacífica de vendedores ambulantes del Parque Central, agregó.

Este ha sido un problema histórico que se resolvió a través del diálogo, beneficiando a miles de ciudadanos que a diario transitan por este sector.

En los últimos meses los vendedores ambulantes habían inundado este espacio público como parte de la oferta de productos por la temporada de fin de año.

No obstante, este día aceptaron ser reubicados y abandonar este espacio que vuelve a ser de libre circulación. (RO)