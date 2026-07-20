Alcaldía capitalina advierte que la crisis de agua podría agravarse si no llueve antes de finales de agosto

Tegucigalpa– El director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Julio Quiñónez, advirtió que la capital enfrenta un panorama crítico en el abastecimiento de agua potable y señaló que, si las lluvias no mejoran antes de finales de agosto, las represas alcanzarán niveles que dificultarán su explotación para el suministro a la población.

El funcionario explicó que para esa fecha los embalses podrían descender hasta entre un 15 % y un 20 % de su capacidad, lo que obligaría a utilizar mayores cantidades de productos químicos para potabilizar el agua debido al incremento de sedimentos.

Agregó que la situación ya afecta principalmente a las zonas altas de Tegucigalpa y Comayagüela, donde el servicio llega cada 15 o incluso cada 20 días, obligando a reforzar el abastecimiento mediante camiones cisterna.

Atribuyó la crisis al déficit de lluvias registrado durante este año, recordando que mayo transcurrió con 24 días consecutivos sin precipitaciones y que tanto junio como julio no han generado el aporte necesario para recuperar los niveles de las represas.

Indicó que únicamente el embalse Los Laureles mantiene cerca del 40 % de su capacidad, mientras que las precipitaciones acumuladas continúan por debajo del promedio histórico e incluso son inferiores a las registradas durante los eventos del fenómeno de El Niño de 2015 y 2019.

El director municipal hizo un llamado a la población a hacer un uso responsable del agua, al advertir que la escasez representa también un problema de salud pública, ya que la falta del recurso puede incrementar el riesgo de enfermedades por almacenamiento inadecuado y reutilización del agua. «Cada litro cuenta», enfatizó, al pedir a quienes reciben el servicio con regularidad que eviten el desperdicio.

Como parte de las medidas para enfrentar la emergencia, la AMDC trabaja en la perforación de nuevos pozos, comenzando con uno en los predios de la antigua Penitenciaría Nacional, además de evaluar otros seis sitios para nuevas perforaciones y rehabilitar más de 40 pozos existentes.

También impulsa proyectos de cosecha de agua de lluvia, instalación de filtros y sistemas de almacenamiento en comunidades vulnerables para reducir el impacto del desabastecimiento.

Quiñónez advirtió que los pronósticos meteorológicos no son alentadores, ya que la canícula podría extenderse hasta las primeras semanas de septiembre debido a la influencia del fenómeno de El Niño.

Asimismo, señaló que la represa San José, llamada a fortalecer el suministro de agua en la capital, registra un avance del 46 % y no estaría lista sino hasta el primer trimestre de 2028, por lo que la ciudad deberá afrontar la crisis con las fuentes de abastecimiento actualmente disponibles. IR