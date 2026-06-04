Alcaldía aprueba ordenanza temporal para promover el ahorro y uso responsable del agua potable en la capital

Tegucigalpa-. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) aprobó el acuerdo municipal No. 53, una ordenanza temporal que establece medidas para fomentar el ahorro y uso responsable del agua potable durante la emergencia hídrica que afecta a la capital, incluyendo sanciones económicas de hasta 20,000 lempiras para quienes incurran en prácticas de desperdicio del recurso.

La disposición estará vigente durante 90 días, contados a partir del 29 de mayo, y forma parte de las acciones impulsadas por la administración municipal para proteger las reservas de agua y garantizar el abastecimiento a la población durante los próximos meses.

«Esta ordenanza acompaña la emergencia hídrica que enfrenta la ciudad y busca que todos los capitalinos contribuyan a preservar el agua disponible. Necesitamos el compromiso de la población para evitar acciones que agraven la situación y garantizar el abastecimiento durante los próximos meses», manifestó Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo de la municipalidad capitalina.

La normativa prohíbe actividades como el lavado de vehículos con mangueras conectadas a la red pública, el llenado de piscinas y el riego excesivo de jardines, áreas verdes o superficies pavimentadas.

Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, la municipalidad realizará operativos de supervisión en viviendas, comercios y establecimientos que utilicen grandes volúmenes de agua.

Las multas establecidas oscilan entre 2,000 y 20,000 lempiras, dependiendo de la infracción. El lavado de vehículos podrá ser sancionado con montos de entre 10,000 y 20,000 lempiras; el llenado de piscinas conllevará una multa de 10,000 lempiras; mientras que el desperdicio mediante riego inadecuado o limpieza de pisos será penalizado con cantidades que van desde 2,000 hasta 10,000 lempiras.

La aplicación de la ordenanza estará a cargo del Departamento Municipal de Justicia, con el apoyo de la Policía Municipal, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) y otras dependencias relacionadas con la gestión del recurso hídrico. Asimismo, los controles incluirán negocios dedicados al lavado de vehículos para verificar el cumplimiento de la regulación vigente.

Las autoridades municipales explicaron que las lluvias registradas en los últimos días únicamente han permitido mantener los niveles actuales de los embalses, sin una recuperación significativa de las reservas. De acuerdo con las proyecciones técnicas, la ciudad podría enfrentar un déficit considerable de agua durante los meses de julio, agosto y septiembre.

La comuna también habilitó la línea 100 para que la ciudadanía reporte casos de mal uso del agua potable. Asimismo, hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para proteger las fuentes de abastecimiento y contribuir a enfrentar los efectos de la sequía que impacta al Distrito Central. IR