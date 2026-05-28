Alcaldía aplicará multas de hasta L. 20,000 por desperdicio de agua en la capital ante emergencia hídrica

Tegucigalpa- El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, anunció la aplicación de sanciones económicas que oscilarán entre los 5,000 y 20,000 lempiras para los capitalinos que hagan uso indebido del agua potable en plena emergencia hídrica.

Boquín advirtió que las multas se impondrán a quienes desperdicien el recurso mediante prácticas como lavar vehículos con manguera, regar jardines de forma excesiva, dejar llaves abiertas o permitir que el agua fluya sin control en viviendas y negocios.

El funcionario explicó que una de las principales problemáticas detectadas es el llenado de pilas y reservorios sin sistemas de cierre adecuados, lo que provoca derrames constantes de agua. “Muchas personas dejan la llave abierta para que los tanques se llenen, pero sin prever sistemas como flotadores o válvulas que eviten el desperdicio”, señaló.

En ese sentido, enfatizó que este tipo de prácticas son inaceptables en el contexto actual de escasez. “Es inexcusable en este momento”, subrayó.

Las sanciones establecidas por la corporación municipal van desde los 5,000 lempiras en casos domésticos hasta 20,000 lempiras en el sector industrial, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Boquín detalló además que actualmente la capital enfrenta un sistema de racionamiento de agua que combina la distribución por días y por horas. En varias zonas, el servicio se limita a periodos de aproximadamente cuatro horas, lo que obliga a una gestión más estricta del recurso.

El gerente de UMAPS advirtió que la situación es crítica, ya que las reservas de agua potable para Tegucigalpa podrían agotarse entre finales de julio y principios de agosto si no se registran lluvias en el corto plazo.

Ante este panorama, las autoridades municipales hicieron un llamado a la población a utilizar el agua de manera responsable y solidaria, recordando que el recurso es limitado y esencial para la vida diaria de toda la ciudad.LB