Alcaldía anuncia medidas de seguridad y limpieza para el carnaval por los 447 años de Tegucigalpa

Tegucigalpa- Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informaron este sábado que se han dispuesto más de 1,600 efectivos de la fuerza policial para garantizar la seguridad durante el carnaval en conmemoración de los 447 años de la capital.

“Estamos comprometidos desde ya tanto en los cierres de calles como en los diferentes patrullajes que vamos a tener coordinados con nuestra Policía Nacional”, detallaron voceros municipales. Además, hicieron un llamado a los asistentes a estar pendientes de los menores de edad y a no portar artículos que puedan ocasionar accidentes.

La comuna capitalina también advirtió que se realizarán registros en los distintos puntos de seguridad para prevenir la introducción de objetos ilícitos y que no se permitirá el ingreso de botellas de vidrio ni el consumo de bebidas alcohólicas en envases de este tipo.

Por su parte, Emilio Medina, gerente de Aseo Municipal, destacó que se ejecutó una limpieza general a lo largo del recorrido del carnaval. “Adicionalmente hemos organizado cinco turnos de trabajo, con unas 250 personas en cada uno, para brindar la limpieza necesaria y que la gran fiesta de la ciudad se maneje con el mayor orden posible”, señaló.

Asimismo, se colocarán diferentes contenedores de basura a lo largo del recorrido y se hizo un llamado a los ciudadanos para que depositen los desechos en los sitios identificados.

La Alcaldía informó que los asistentes tendrán a disposición un predio para estacionamiento ubicado entre el bulevar San Juan Bosco y el bulevar La Hacienda.

Con estas medidas, la municipalidad invitó a la población a disfrutar de un ambiente seguro y ordenado en la gran celebración de los 447 años de la capital hondureña, junto a la familia y los amigos.LB