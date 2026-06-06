Alcaldía anuncia cierre temporal del Puente Germania por instalación de vigas

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que este sábado 6 de junio se realizará un cierre total del tránsito vehicular en el Puente Germania, como parte de los trabajos de construcción e instalación de vigas en la estructura.

De acuerdo con las autoridades municipales, la suspensión de la circulación se llevará a cabo desde las 10:00 de la noche del sábado hasta las 2:00 de la madrugada, período durante el cual se ejecutarán maniobras especializadas para avanzar en la obra.

La medida forma parte de los trabajos de infraestructura que se desarrollan en la zona con el objetivo de mejorar la conectividad y seguridad vial para los conductores y peatones que transitan por este sector de la capital.

La AMDC hizo un llamado a la ciudadanía para que tome las previsiones necesarias, utilice rutas alternas y atienda las indicaciones del personal de tránsito durante las horas en que permanecerá cerrado el paso vehicular.

Las autoridades reiteraron que estas acciones son necesarias para garantizar la correcta instalación de las vigas y continuar con el avance del proyecto, que busca fortalecer la infraestructura vial en uno de los puntos de conexión más importantes de Tegucigalpa.

Asimismo, pidieron comprensión a los conductores por los inconvenientes temporales que puedan generarse debido a las labores programadas. IR