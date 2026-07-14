Alcaldesa de Wampusirpi teme inundaciones más severas y aumento en pérdidas de cultivos y ganado

Tegucigalpa- La alcaldesa de Wampusirpi, Gloria Chávez Bonilla, expresó su preocupación por las intensas lluvias que continúan afectando el municipio y advirtió que el incremento del caudal del río Patuca podría provocar inundaciones aún más severas en las próximas horas.

«Viene una crecida más rápida. Aquí estamos viendo el comportamiento del río y ese es el problema que enfrentamos. Gracias a Dios no tenemos pérdidas de vidas humanas, pero los daños en los cultivos han sido cuantiosos», manifestó la jefa edilicia.

Chávez Bonilla informó que más de 160 familias que habitaban en las orillas del río tuvieron que ser evacuadas como medida preventiva ante el riesgo de nuevas crecidas y no se descartan nuevas evacuaciones.

Las inundaciones han provocado la pérdida de extensas áreas de cultivos de yuca, maíz, arroz, plátano y cacao, mientras que numerosas fincas permanecen bajo el agua desde el pasado sábado, cuando comenzaron las fuertes precipitaciones, detalló en entrevista con HRN.

La alcaldesa también reportó pérdidas en el sector ganadero y señaló que el municipio permanece prácticamente incomunicado debido a que las vías de acceso hacia el departamento de Olancho han quedado afectadas por las lluvias.

Ante esta situación, hizo un llamado urgente al Gobierno y a los organismos de asistencia para que envíen ayuda humanitaria, especialmente alimentos.

«Estamos solicitando específicamente víveres porque estamos incomunicados con la zona de Olancho y mientras las aguas no bajen se nos dificulta el abastecimiento. Luego realizaremos la evaluación para cuantificar cuántas manzanas de cultivos se perdieron», explicó.

La edil indicó que las lluvias no han cesado. «Llovió toda la noche y ayer también las precipitaciones fueron intensas», señaló, al tiempo que advirtió que el pronóstico anuncia más lluvias para este día, lo que mantiene en alerta a la población.LB