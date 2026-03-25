Alcaldesa de Miami urge al Gobierno Trump una transición en Cuba sin los Castro

Miami (EE.UU.).- La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, advirtió que cualquier cambio político en Cuba impulsado por el Gobierno de Donald Trump debe incluir a la sociedad civil, disidentes, líderes independientes y excluir completamente a la familia Castro del poder.

«Cambiar a una figura de la dinastía Castro por otra no es una transición. Es una continuación», manifestó la política demócrata en un video en inglés y español publicado en las redes sociales.

Subrayó que el pueblo cubano ha cargado con el peso de la represión durante generaciones y merece una verdadera libertad, dignidad y un futuro definido por sus propias voces.

«Los informes sobre negociaciones secretas con el nieto de Raúl Castro me preocupan profundamente», afirmó en referencia a supuestas conversaciones entre Washington y La Habana.

La alcaldesa, la primera en 30 años en el condado que no es cubanoamericana, destacó que la comunidad cubanoestadounidense de Miami-Dade, la más grande del país, ha esperado durante «más de 65 años» por cambios en la isla.

«Durante generaciones, nuestra comunidad ha cargado con el dolor de la separación, la represión y la pérdida de la libertad», indicó.

«Hoy, cuando Cuba se encuentra en una encrucijada histórica, debemos tener absolutamente claro lo que el pueblo cubano merece. No un simple cambio de régimen. No otro Castro, por sangre o por delegación, al que se le entregue el poder en un acuerdo a puerta cerrada», manifestó.

Tanto el Gobierno de Cuba como la Administración de Estados Unidos han dado en los últimos meses señales contradictorias sobre posibles acercamientos entre ambos, mientras persiste la crisis energética en el país, agravada por el bloqueo estadounidense al petróleo. EFE/ir